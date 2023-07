W tym mieście restauratorzy łączą siły. Chcą zmienić podejście do gastronomii

– Łączy nas to, że wszyscy pochodzimy stąd, więc to coś na kształt lokalnego patriotyzmu, bo chcemy trochę zmienić podejście do gastronomii i przedstawić ją w innym świetle. Poza tym wszyscy kochamy jeść, kochamy robić jedzenie i uszczęśliwiać nim ludzi – tłumaczy Maciej Łoś, właściciel Bosko Zamość, jedynej kawiarni w tej jeszcze nieformalnej grupie, pomysłodawca Gastro Zamość.

– Łączy nas również fakt, że nasze lokale nie znajdują się w samym centrum miasta, bo wszystkie mają lokalizacje poza Rynkiem Wielkim – dodaje Damian Poterucha, właściciel restauracji Renesans, a także Tauro Burger.

Poza tymi trzema punktami w ramach Gastro Zamość współdziałać mają także Oedo Sushi, Bistro Powiedz Cześć oraz Najlepiej. Pizza & Bar. Rozpiętość menu jest więc naprawdę duża.

– I o to chodzi. Jednego dnia klient będzie miał ochotę na burgera, drugiego na sushi, trzeciego na polski obiad. I to u nas znajdzie. Zawsze w najwyższej jakości – zapewnia Poterucha.

Jak ta wspólna działalność ma wyglądać? Na razie Gastro Zamość stawia na marketing w mediach społecznościowych, już ma za sobą kilka akcji z promocjami dla klientów. Wkróce formalnie zarejestrują się jako stowarzyszenie.

– To się dopiero urodziło, zaraz zacznie raczkować, a w nowym roku będzie już śmigać na dobre – zapowiada Maciej Łoś. – Mamy kilka pomysłów na konkretne działania, ale za wcześnie, by o tym mówić – dodaje Damian Poterucha.

Obaj podkreślają, że nie po to zwarli szeregi, aby „wykosić konkurencję” czyli tych, którzy w grupie się nie znaleźli. Bo podstawowa zasada jaką zamierzają się kierować to ta, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”.

– I ważne, że chcemy stworzyć coś nie tylko z myślą o turystach. Zamierzamy dać coś fajnego ludziom stąd, zamościakom. Sami nimi jesteśmy – tłumaczy Poterucha.