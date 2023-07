Weekend na ludowo w Zwierzyńcu

0 A A

Zamojskie Dni Folkloru są już organizowane ponad 20 lat. (fot. A. Szewc/Archiwum)

To będzie już 24. edycja imprezy, która co roku do Zwierzyńca ściąga zespoły z całego powiatu. Zamojskie Dni Folkloru 2023 są zaplanowane na niedzielę, 9 lipca.

