Weekend na zdrowie w Zamościu. Będą badania i lekarskie konsultacje

Nowy sprzęt w szpitalu „papieskim”. Nie ma awarii, są krótsze kolejki

Mammograf był tak zużyty, że nadawał się do wyrzucenia. Rezonans prosił się o wymianę wszystkiego, co mieściła jego obudowa. Stary tomograf „nie wyrabiał na zakrętach” i przy potężnej liczbie pacjentów ciągle się psuł. To wszystko w zamojskim szpitalu „papieskim” należy już na szczęście do przeszłości.