Witold Paszt zasłużony jak mało kto dla Zamościa. „Zawsze miał to miasto w sercu”

– Chyba nikomu nie trzeba mówić, kim był Witold Paszt dla Zamościa. I chyba nikomu nie trzeba mówić, że zasłużył na ten medal jak mało kto – stwierdził przewodniczący RM Piotr Błażewicz tuż przed uroczystym przekazaniem odznaczenia przyznawanego przez prezydenta Zamościa .

– Myślę, że na tej sali jest wiele osób, które znały Witolda Paszta, nie tylko jako artystę, ale jako człowieka. On nie tylko zawsze mówił, że jest z Zamościa, ale też zapraszał tutaj innych. To było najlepsze, co mógł zrobić dla naszego miasta – skomentował prezydent Andrzej Wnuk, dziękując członkom Grupy Motocyklowej Perkun za wniosek o uhonorowanie artysty.

Mama zmarłego w lutym zeszłego roku założyciela legendarnej grupy Vox nie była w stanie powstrzymać wzruszenia.

– Dziękuję serdecznie. Nie spodziewałam się tego. Nie mogę mówić nawet – stwierdziła pani Aldona.

– To wielki zaszczyt tu być i odbierać takie wyróżnienie dla taty – podsumowała zaś pani Natalia, córka Paszta. – Musicie wiedzieć, że on promował Zamość nie dla zaszczytów. Ale zawsze był dumny, że stąd pochodzi. I zawsze tu wracał. Miał Zamość zawsze na ustach i w sercu. My z siostrą będziemy tę misję promować – obiecała.

Przypomnijmy, że Witold Paszt był związany prywatnie i zawodowoz rodzinnym Zamościem właściwie całe swoje życie. W dniu jego pogrzebu na znak żałoby flaga miasta została opuszczona do połowy masztu. A z wieży zamojskiego Ratusza, w czasie, gdy prochy Witolda Paszta przewożono motocyklem do kaplicy na cmentarzu komunalnym, rozbrzmiewał utwór „Szczęśliwej drogi już czas” (ten sam wykonano również w poniedziałek na sesji). Przechodnie zatrzymywali się w zadumie, gdy nad miastem unosiły się słowa: „Los Cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając Ci fałszywy klejnot dał.”.

Medal „Zasłużony dla Miasta Zamość” przyznaje prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego RM, radnych albo też instytucji, organizacji czy stowarzyszeń, ale również np. grupy co najmniej 100 mieszkańców.

Każdy wniosek podlega zaopiniowaniu przez Konwent Rady Miasta Zamość. Ten dotyczący uhonorowania Witolda Paszta został przyjęty jednogłośnie.

Ostatnio tym wyróżnieniem uhonorowana została Jadwiga Kijek, nieżyjąca już wieloletnia skarbnik miasta Zamość.