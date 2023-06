Wkrótce wystawa w Sitnie. Można się zgłaszać

Tegoroczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie odbędzie się już po raz 35. Będzie więc jubileuszowa.

– Jubileusz 100-lecia obchodzą w tym roku również polskie ośrodki doradztwa rolniczego i z tej okazji w pierwszy dzień wystawy organizujemy wielką zbiórkę krwi – mówi komisarz wystawy Grażyna Różycka z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu, który wspólnie z LODR w Końskowoli organizuje wydarzenie.

Przyjmowanie zgłoszeń od wystawców właśnie się rozpoczęło (druki i wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej LODR). Potrwa do 21 czerwca. Ale już co nieco o uczestnikach wiadomo. – Na pewno będzie więcej niż w zeszłym roku alpak i więcej kóz. Reszta jeszcze cały czas się dogrywa – zdradza Różycka.

Wystawa w Sitnie to na pewno gratka nie tylko dla hodowców, plantatorów, sprzedawców rolniczych urządzeń czy osób zawodowo zajmujących się ogrodnictwem. Bo w ciągu trzech dni trwania imprezy co roku dzieje się bardzo wiele, a między poszczególnymi stoiskami z zaciekawieniem wędrują nawet ci, którzy na co dzień z rolnictwem nie mają nic wspólnego.

Podziwiać można bowiem najróżniejsze gatunki zwierząt i ptactwa, mnóstwo ciekawych roślin: drzew, krzewów, kwiatów. Zawsze przygotowywane są atrakcje dla dzieci, bogata strefa gastronomiczna, część artystyczna i liczne stoiska promocyjne oraz handlowe m.in. twórców ludowych.

– Nie ma limitu miejsc. Sitno pomieści wszystkich chętnych. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby komuś trzeba było odmawiać. Zachęcamy do złoszeń – mówi Grażyna Rożycka.

Tegoroczna edycja wydarzenia potrwa od 30 czerwca do 2 lipca. Na pierwszy dzień planowana jest ocena kanarków, na kolejny owiec, kóz, bydła, drobiu i koni, a także wykłady, zaś wieczorem koncert zespołu System. W niedzielę odbędzie się plenerowa msza św., po niej przemarsz i prezentacja nagrodzonych zwierząt, a publiczność bawić będą grupa „ShowMen” z Szopinka i kapela „Sami Swoi”.