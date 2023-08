Wolontariusze poszukiwani w Zamościu. Jest co robić przy dużej imprezie

„Zamość na Okrągło” to motoryzacyjne wydarzenie, które już na stałe wpisało się do kalendarza imprez w Zamościu. Tegoroczna edycja jest planowana na ostatni weekend sierpnia. Atrakcji na pewno nie zabraknie, ale żeby wszystko poszło jak należy, trzeba to dobrze zorganizować. Stąd potrzeba zaangażowania jak największej liczby osób. Samorząd liczy na tych, którzy chcieliby pracować jako wolontariusze.

Do czego są potrzebni? Przydadzą się osoby do obsługi punktów informacyjnych, czyli wydania akredytacji, identyfikatorów i reklamowych gadżetów. Pomoc przyda się przy ustawianiu aut, motocykli i rowerów, ale też zabezpieczaniu terenu i przygotowywaniu garderoby.

Jeśli kogoś ta oferta zainteresowała, to powinien zgłosić się najpóźniej 21 sierpnia wysyłając wypełniony formularz (do pobrania z zakładki Nabory w Biuletynie Informacji Publicznej miasta) na adres: kancelarii ogólnej UM, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość albo mailem: organizacyjny@zamosc.pl.

W razie dodatkowych pytań, można telefonować do Dominiki Hałasy na nr: 84 677 23 31 albo pisać: dominikahalasa@zamosc.pl.

Tegoroczna edycja „Zamościa na Okrągło” jest planowana na 27 sierpnia.