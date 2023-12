WOŚP 2024. Finał za miesiąc, ale Orkiestra już gra

Zarejestrowany w Zwierzyńcu Sztab WOŚP 2024 zakończył już rekrutację wolontariuszy, którzy w styczniu wyjdą z puszkami na ulice i szykuje się do finału. Do końca grudnia przyjmowane są gadżety na licytacje (w tej sprawie można telefonować pod nr: 507 780 756), ale zbiórka pieniędzy już ruszyła.

Licytacje odbywają się poprzez allegro.pl. Do spieniężenia są najróżniejsze przedmioty, np. unikatowa ręcznie wykonana torebka i vouchery np. na kolacje w restauracjach czy zabiegi kosmetyczne, ale też np... brytfanna bigosu ugotowanego przez Urszulę Kolman, burmistrz Zwierzyńca. Ten dar cieszy się wśród internautów wyjątkowym powodzeniem. Licytuje go już kilkanaście osób, a cena przekroczyła 230 zł. Z kolei przeszło 470 zł osiągnęła możliwość wizyty w prywatnym gabinecie pediatrycznym dr Magdaleny Sadownik.

Prawdziwe orkiestrowe puszki uruchomił również zamojski Sztab WOŚP 6825, który jak co roku zawiązał się przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego. Aż do dnia finału pieniądze można wrzucać do nich np. w Bistro Powiedz Cześć przy ul. Piłsudskiego, Klubie Platinium Fitness na ul. Lubelskiej, w męskim salonie fryzjerskim na ul. Bazyliańskiej, Sali Zabaw Nemo na Kilińskiego oraz w kancelarii adwokackiej w Galerii Twierdza.

Zamojski sztab czeka też cały czas na darczyńców gotowych ofiarować coś na licytacje. Przedmioty te można po prostu przynosić do MDK przy ul. Kamiennej 20.

Własną orkiestrową imprezę organizuje też w tym roku gmina Zamość. Wiadomo, że wydarzenie zostanie zorganizowane w Szkole Podstawowej w Żdanowie. Tam mają się odbywać koncerty i pokazy. Samorząd apeluje do mieszkańców, którzy chcieliby tego dnia zaprezentować jakiś swój talent, np. wokalny, taneczny czy rękodzielniczy, do zgłaszania się. Można to zrobić telefonując pod nr: 888 787 280, 516 527 528 lub 502 102 448 albo pisząc na adres: jkuchta@zamosc.org.pl.

Przypomnijmy, że najbliższy finał WOŚP będzie już 32., a jego hasło brzmi: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”.