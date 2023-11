Wychłodzony mężczyzna leżał na przystanku

Nietypową interwencję mieli w weekend policjanci z Miączyna. W nocy z soboty na niedzielę pełniąc patrol w Zawalowie zauważyli leżącego na przystanku mężczyznę. 57-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego był trzeźwy, jednak miał problemy z poruszaniem.

– Mundurowi ustalili, że mężczyzna był w trakcie podróży do Lublina, nie miał w okolicy znajomych, więc postanowił na kolejny autobus poczekać na przystanku. Mężczyzna był wychłodzony, wezwana przez policjantów załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala – relacjonuje asp. szt. Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej komendy.