Wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia Eryka. Są apelacje

Do tej tragedii doszło w lutym zeszłego roku na osiedlu Planty w Zamościu. 16-latek wracał ze szkoły, ale zaczepiła go, a następnie dotkliwie pobiła grupa młodzieży. Później, sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Niestety, pomimo reanimacji, życia Eryka nie udało się uratować.

Nastoletni oprawcy zostali zatrzymani, a prokuratorskie śledztwo zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Prokuratura Okręgowa w Zamościu zarzuciła 17-letniemu Danielowi G. zabójstwo (to on zadał cios w głowę, który okazał się śmiertelny), jego dwóm młodszym kolegom, Szymonowi J. i Arkadiuszowi P. udział w pobiciu, a Gabrieli P. pomoc.

W czerwcu Sąd Okręgowy w Zamościu skazał Daniela G. na 12 lat i miesiąc pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Jednocześnie, uznał przy tym, że nie doszło do zabójstwa – jak przekonywała prokuratura – lecz do pobicia, które skutkowało śmiercią 16-latka. Chłopak ma też zapłacić 100 tys. zł nawiązki na rzecz matki Eryka.

Pozostali nastolatkowie zostali uznani winnymi czynów, jakie zarzucono im w akcie oskarżenia. Sąd wskazał, by skierować ich do zakładu poprawczego. Kara ma być jednak zawieszona na dwa lata, w trakcie których młodzi ludzie zostaną objęci nadzorem kuratora.

Postanowienie nie było prawomocne. – Wpłynęły w sumie cztery apelacje - mówi Paweł Tobała, rzecznik SO w Zamościu. – Dwie apelacje są od obrońców oskarżonego Daniela G.Wyrok zaskarżył też prokuratur i pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej, czyli matki zmarłego chłopaka- precyzuje sędzia. Za kilka dni akta sprawy zostaną przesłane do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który wyznaczy termin rozpoznania apelacji.