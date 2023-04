XVIII Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie. Termin, program

Przed sąd za kłótnię ze strażnikiem miejskim. Zaczęło się od parkowania z płaczącym dzieckiem

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec kierowcy, który miał znieważyć funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o mężczyznę, który zajął miejsce dla niepełnosprawnych. Gdy interweniowali strażnicy miejscy zaczął być agresywny i wulgarnie się do nich odnosił. Zainteresowani widzą całe zajście zupełnie inaczej. – Sąd jest od tego, żeby osądzić i to on zadecyduje – komentuje żona kierowcy.