Z Francji przez Zamość do Ukrainy. To dary na front i do sierocińców

Nie tylko karetki, leki i sprzęt medyczny, ale też ubrania, żywność i pięknie popakowane prezenty dla dzieci z ukraińskich sierocińców przywieźli w sobotę do Zamościa kilkoma busami Francuzi. To był już 17. taki transport z pomocą humanitarną, który dzięki współpracy polskich i francuskich wolontariuszy został przekazany do Ukrainy.