Zamość. Ale cyrk! Spektakl dla dzieci za darmo

Z przedstawieniem "C jak Cyrk" przyjeżdża do miasta Teatr Chrząszcz z Trzciny. A do udziału w wydarzeniu zaprasza najmłodszych Zamojski Dom Kultury.

Ten spektakl, jak czytamy na stronie internetowej teatru to zabawa konwencją cyrkową w odniesieniu do ekwilibrystyki języka polskiego. Przed publicznością występują ludzie i zwierzęta tworzone na oczach widza z wielkich liter.

Twórcy zapowiadają wiele zabawnych sytuacji, ale również... chwil grozy i mrożących krew w żyłach popisów akrobatycznych. A przy tym wszystkim dzieci będą się mogły pouczyć alfabetu, który stanowi oś scenariusza stworzonego przez Martę i Cezarego Skrockich.