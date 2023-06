Zamość. Arsenał ożywi historię. Zaprasza na grę miejską i piknik

Aby włączyć się do zabawy wystarczy pierwszego dnia w godz. 11-14 odwiedzić muzeum przy ul. Zamkowej 2. Gra jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat. Uczestnicy będą mieli okazję poznać bliżej plan Zamościa nakreślony w 1580 r. przez włoskiego architekta Bernarda Moranda. Czas trwania zabawy to ok. 60 minut. Ogłoszenie wyników jest planowane na 15.

Z kolei podczas niedzielnego pikniku (potrwa od godz. 11 do 16) będzie można przenieść się w czasie do wieku XVII odwiedzając obozowisko, w którym czekać mają atrakcje, np. ćwiczenie musztry, rzut podkową, strzelanie z łuku i wiele innych zabaw. Organizatorzy obiecują zaangażować do nich nie tylko dzieci, ale również dorosłych.

Udział jest bezpłatny, a wydarzenia odbędą się w ramach zadania „Kultura - używaj do woli!” finansowanego ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2023.