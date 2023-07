Zamość. Będzie śledztwo w sprawie strefy relaksu?

– Bo przecież wydano na to wszystko niemałe publiczne pieniądze (strefa relaksu kosztowała ok. 950 tys. zł – red.), a to coś w ogóle nie powinno zostać odebrane i oddane do użytkowania, bo zagraża ludziom – tłumaczy swoją decyzję Maciej Spozowski.

W zawiadomieniu wskazał nie tylko na użycie do budowy pomostów niewłaściwego rodzaju drewna, ale też m.in. niechlujne pomalowanie betonowych podpór molo, zbyt płytkie fundamenty pod nowymi ławkami i niewłaściwe umocowanie elementów placu zabaw.

– Ja nie czuję się na siłach, aby wskazać, kto tu jest winien, czy wykonawca, czy nadzór, czy miejscy urzędnicy. Ale mamy odpowiednie służby do wyjaśniania takich rzeczy i niech one się tym zajmą – uważa Spozowski.

Jaka będzie decyzja śledczych w tej sprawie?

– Pan przewodniczący rzeczywiście był, złożył ustne zawiadomienie do protokołu i został przesłuchany w charakterze świadka – przyznaje Jarosław Rosołek, zastępca prokuratora rejonowego w Zamościu. Ale zastrzega, że na tym etapie nic więcej powiedzieć nie może, bo żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Nie wiadomo więc czy postępowanie zostanie w ogóle wszczęte i w jakim kierunku będzie ewentualnie prowadzone. Do tematu z pewnością wrócimy.