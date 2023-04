Zamość. Biało-czerwona w wielu odsłonach. Które zdjęcie najlepsze?

To była już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Zamojską Grupę Fotograficzną, Zamojski Dom Kultury oraz Polskie Towarzystwo Weksylologiczne. W tym roku zgłosiło się do niego ponad 160 autorów, którzy nadesłali przeszło 370 prac. Jurorzy nie mieli więc łatwego zadania, by spośród mnóstwa zdjęć przedstawiających polską flagę w najróżniejszych odsłonach wybrać fotografie godne nagród i wyróżnień.

Komisja pod przewodnictwem Stanisława Orłowskiego uznała ostatecznie, że autorką najciekawszej fotografii zatytułowanej „Pod” jest gdańszczanka Anna Jakubowska i to jej przyznano Złoty Medal Fotoklubu RP oraz nagrodę rzeczową.

Drugie miejsce zajęła Alicja Widz z Natalina za zdjęcie „Estyma”, a trzecie Wrocławianin Michał Medyński za „Flagę Polski”.

Ponadto jurorzy przyznali trzy równorzędne wyróżnienia. Ich laureaci to:

Renata Ciok z Siedlec za „Opowieści patriotyczne”,

Justyna Macałka z Krakowa za „My”

Robert Rusinek z Zamościa, autor zdjęcia „bez tytułu”.

Ich fotografie, ale też wiele, wiele innych zobaczyć będzie można już wkrótce w Zamościu. Wernisaż wystawy pokonkursowej, połączony z wręczeniem nagród zaplanowano na 2 maja (godz. 13). Ekspozycja zostanie udostępniona w Galerii Nadszaniec przy ul. Łukasińskiego 2.

Na wystawie znajdą się też zdjęcia następujących autorów: Rafał Korbana (Warszawa), Andrzej Alicki (Białystok), Andrzejewski Henryk (Zamość), Artur Biliński (Biała Podlaska), Weronika Bugaj (Kraków), Robert Bujak (Osielsko), Bogdan Cabaj (Zamość), Andrii Chekanovskyi (Kijów), Darowska Marta (Kraków), Piotr Dras (Płock), Magdalena Duchnowska (Łomża), Kasjan Farbisz (Tuliszków), Wojciech Fediuk (Zielona Góra), Arkadiusz Frankowski (Bytom Odrzański), Jacek Gołaszewski (Warszawa),Tadeusz Gomółka (Jasło), Katarzyna Gritzmann (Starachowice), Marek Gubała (Krzyszkowice), Yurii Harmash (Kijów),Wiesław Jabłoński (Zamość), Artur Jastrzębski (Tychy), Jurek Janusz (Ostrów Wielkopolski), Waldemar Kasprowicz (Zamość), Tadeusz Koniarz (Tarnów), Piotr Kopicki Piotr (Tychy), Waldemar Leszczyński (Zamość), Barbara Litke (Warszawa), Sandra Maj (Jelenia Góra), Michał Medyński (Wrocław), Sylwester Murawa (Zamość), Marek Ogrodzki (Górki Wielkie), Dorota Orzełek (Kłobuck), Anna Pawlikowska-Paździora (Kalwaria Zebrzydowska), Kamil Peszat (Tychy), Oliwia Piłka (Bukowno), Puczyńska Aleksandra (Białystok), Jerzy Skiba (Rzeszów), Tomasz Turoń (Jarosław), Magdalena Wnęk (Kraków).