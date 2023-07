Lubelskie. Buble na nowej drodze? Radni mogą je wytknąć

Formalnie inwestycja ma się zakończyć 21 lipca. Wszelkie roboty drogowe zrealizowano do końca maja i ruch na przebudowywanej drodze krajowej nr 74, tzw. małej obwodnicy Zamościa został już przywrócony. W ostatnim etapie był instalowany monitoring oraz ustawiane przystanki. Niedługo zaczną się formalne odbiory. A w poniedziałek zamojscy radni dostali od prezydenta pismo informujące o tym, że mogą podpowiedzieć, co w ramach inwestycji zrobiono nie tak.

Skąd ta propozycja?

– Powodem takiego zaproszenia były wskazywane przez radnych wątpliwości podczas ostatniej sesji, ale także wcześniej. A ponieważ jest to największa inwestycja drogowa w historii miasta, to zależy nam, aby radni oficjalnie wypowiedzieli się na jej temat, wskazując wątpliwości, które są zasadne, a więc dotyczą kwestii budowlanej i weźmiemy je pod uwagę – wyjaśnia Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa.

Dodaje, że na uwagi co do części projektowej całej inwestycji jest już za późno. – Te trzeba było rozstrzygać na etapie, kiedy prezentowaliśmy radnym na sesji projekt i wówczas również prosiliśmy o zgłaszanie uwag – zastrzega Wnuk.

Trochę uwag już jest

Piotr Błażewicz (PiS), przewodniczący Rady Miasta Zamość pismo prezydenta wszystkim radnym przekazał. Ale sam nie zamierza kontrolować przebudowanej drogi po to, aby wychwycić niedoróbki.

– Od tego są ludzie, którzy biorą za to pieniądze. Nie chcę wchodzić w ich kompetencje – mówi. Dodaje jednocześnie, że jeżeli w przyszłości mieszkańcy jakiś problem mu zasygnalizują, to tak jak zawsze robił, zgłosi sprawę bezpośrednio dyrektorowi Zarządu Dróg Grodzkich.

A radny Sławomir Ćwik (Polska 2050) tę szansę na wskazanie miejsc do poprawy zamierza wykorzystać.

– Zresztą już wcześniej podczas komisji mówiłem np. o nowych drzewach, które zostały posadzone tak, że znajdują się bezpośrednio przy już rosnących, dużych i przez to są zagłuszane – przypomina.

Kiedy jednak pismo od prezydenta otrzymał, to w mediach społecznościowych zaapelował do mieszkańców, by oni także podpowiedzieli, co należałoby poprawić.

– Bardzo spodobał mi się pomysł jednej z osób, aby ratusz udostępnił zamościanom jakąś zmywalną farbę czy kredę do zaznaczania takich miejsc. Wszystko byłoby wtedy wyraźnie wskazane – mówi Ćwik. Dodaje ponadto, że w jednej z wiadomości, jakie otrzymał ktoś sugerował też konieczność poprawy oznakowania miejsc, w których możliwe jest zawracanie na DK 74. To wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa. – Póki co, czekam na podobne sygnały, zbiorę je ina pewno prezydentowi przekażę – zapowiada radny.

Bez poprawek ani rusz

Tymczasem Andrzej Wnuk zapewnia, że w ostatnim czasie wykonawca, czyli Strabag dokonał już wielu poprawek na przebudowanym odcinku drogi. Zajęto się tym, co wskazał menadżer projektu – firma Mako Consulting, a także miasto.

– To, co radni radni często wskazywali jako błędy wykonawcy, było tak naprawdę uszkodzeniami spowodowanymi przez podwykonawców czy dostawców, ale także mieszkańców, którzy np. skracali sobie drogę w trakcie remontu i jeździli samochodami po chodnikach, ścieżkach rowerowych, zieleńcach – dodaje prezydent Zamościa i zapewnia, że uszkodzenia powstałe w trakcie inwestycji zostały naprawione.

Radni mogą sprawdzić czy jest tak rzeczywiście. Listy swoich propozycji napraw i poprawek powinni przesłać do magistratu do najbliższego piątku albo w wersji papierowej, albo mailem. Mile widziane będzie dołączenie zdjęć usterek.

Przebudowa za grube miliony

Przypomnijmy, że dobiegająca końca inwestycja była realizowana w Zamościu od jesieni 2021 roku. Jej całkowity koszt to blisko 96 mln zł, z czego ok. 82 procent stanowi dotacja z Unii Europejskiej.

W ramach zadania przebudowany został gruntownie odcinek od Alei 3 Maja, przez ulicę Dzieci Zamojszczyzny aż do granic miasta przy ul. Szczebrzeskiej. Na całości położono nowy asfalt, cztery skrzyżowania przebudowano na ronda, powstały też nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Dokonano wycinki drzew, a następnie nasadzeń. Trasa jest objęta monitoringiem, wzdłuż drogi ustawiono przystanki, jest też nowe oświetlenie i odwodnienie.