Zamość. Drugie podejście do konkursu na projekt filharmonii

W grudniu 2022 wyglądało na to, że międzynarodowy konkurs przeprowadzi warszawskie Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP wraz ze swoim oddziałem w Lublinie. To była jedyna zgłoszona do przetargu oferta. – Zaprosiliśmy SARP do podpisania umowy, ale do tego nie doszło, bo oferent, po ponownym przeanalizowaniu wymagań stawianych przez nas po prostu się wycofał – tłumaczy Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych zamojskiego magistratu.

A konkurs odbyć się musi, bo taki wymóg postawił samorządowi Narodowy Instytut Dziecictwa, który w 2019 roku pozytywnie zaopiniował planowaną lokalizację inwestycji przy ul. Sadowej. Teoretycznie miasto mogłoby samo się tym zająć. Uznano jednak, że budowa filharmonii to sprawa na tyle poważna, że lepiej, aby zrobić to na poziomie eksperckim, powierzając przeprowadzenie konkursu podmiotowi, który ma doświadczenie w tej dziedzinie.

– Szukamy operatora, który zajmie się zorganizowaniem i przeprowadzeniem konkursu od A do Z – mówi Flis. Dodaje, że kwota jaką miasto jest gotowe wyłożyć jest taka sama, jak w ubiegłym roku – 285 tys. zł. Wymagania przetargowe również bardzo podobne do zeszłorocznych. Termin skłądania ofert to 27 kwietnia.

Jeżeli tym razem pójdzie lepiej i umowa zostanie podpisana, to wykonawca będzie miał 120 dni na to, by konkurs przygotować i ogłosić, a później kolejnych 140, aby go przeprowadzić i rozstrzygnąć. Autorzy zwycięskich projektów oczywiście otrzymają nagrody.

Konkurs na koncepcję to tylko jeden, niewielki krok w kierunku budowy filharmonii w Zamościu, zwłaszcza że inwestycja z pewnością byłaby bardzo droga. Kiedy zaczęto o niej mówić kilka lat temu, koszt szacowano na 50 mln zł, później była mowa o kwocie już dwukrotnie wyższej. Teraz byłoby to z pewnością jeszcze więcej.