Zamość: Głuchy telefon w USC? Numer się zmienił

Ratusz poinformował właśnie o zmianie numeru telefonu. Dotyczy to stanowiska obsługi interesantów, w którym wydawane są odpisy oraz dokumenty do ślubu. Do niedawna telefonowało się, wybierając 84 53 00 361, a obecnie obowiązujący numer to 84 677 23 01.

Pozostałe numery telefonów do zamojskiego USC pozostają bez zmian. W sprawie rejestracji zgonów – 84 677 23 57, rejestracji urodzeń – 84 677 24 23. Natomiast w celu rozmowy z kierownikiem USC lub zastępcą kierownika można telefonować na numery: 84 677 23 62 i 84 677 23 05.