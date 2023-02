Zamość idzie na całość. 10 wniosków na prawie 20 mln z Polskiego Ładu

Kamienice do liftingu. Bez zgody właścicieli ani rusz

Burmistrz Szczebrzeszyna chciałby uszczknąć co nieco z puli ponad 3 mld zł przeznaczonych w tym roku na Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Jest pomysł na pięć wniosków, m.in. remont ciągu kamienic wschodniej pierzei rynku. Do tego potrzebna jest jednak zgoda właścicieli, bo to oni mieliby zapewnić wkład własny.