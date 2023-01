Za zobaczenie żyrafy jeszcze drożej. Kolejna podwyżka w ZOO w Zamościu. Nowy cennik

Od 1 lipca za normalny bilet wstępu do ZOO w Zamościu płaciło się od wtorku do niedzieli 33 zł. Już w lutym cena wzrośnie do 40 zł. Ulgowy i poniedziałkowy kosztował zaś 27 zł, a po podwyżce będzie to 30 zł. Taką samą stawkę od 1 lutego zapłacą również uchodźcy z Ukrainy, którzy od 1 kwietnia, z wyłączeniem weekendów, mogli odwiedzać ogród płacąc jedynie złotówkę (skorzystało z tego do końca 2022 roku ok. 5,7 tys. osób).

Powód podwyżek jest ten sam, co kilka miesięcy temu. To inflacja. – Bardzo drastycznie rosną ceny energii elektrycznej i ciepła, również żywności, którą kupujemy dla zwierząt. W związku z tym decydujemy się na podwyżki, aby jakoś utrzymać się na powierzchni – tłumaczy Grzegorz Garbuz, dyrektor Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu.

Jako jeden z przykładów podaje cenę mięsa końskiego, za którego kilogram na początku zeszłego roku płaciło się 10 zł, a obecnie już ponad dwa razy więcej. Podobnie jest z cenami owoców czy warzyw oraz innych rodzajów karmy.

Dyrektor Garbuz przypomina jednocześnie, że póki co trwa jeszcze zimowa promocja, w ramach której do końca stycznia za bilet wstępu do ZOO i dorośli, i dzieci (powyżej 3 roku życia) płacą jedynie 15 zł. Oferta ta obowiązuje od początku grudnia, ale mimo że atrakcyjna, spotkała się z mizernym zainteresowaniem. – Przez cały grudzień te o ponad połowę tańsze bilety kupiło zaledwie 314 osób, a do ostatniej niedzieli, 8 stycznia łącznie ok. 600 – zdradza dyrektor ZOO.

Przyznaje, że zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszyła się akcja z ostatnich dni minionego roku. Od 28 do 31 grudnia ogród był otwarty za darmo dla wszystkich chętnych. – I mieliśmy wówczas oblężenie zbliżone do tego, jakie notujemy w miesiącach letnich. Przez te kilka dni ogród odwiedziło ponad 5,7 tys. gości – informuje Grzegorz Garbuz.

Liczy, że podwyżki wchodzące w życie z 1 lutego nie sprawią, że zainteresowanie wizytami w ZOO spadnie. Przekonuje, że w przypadku tego rodzaju działalności bardziej niż cena biletu liczy się jakość oferty. A ta w zamojskim ogrodzie jest wysoka. Przez cały zeszły rok ZOO odwiedziło ponad 210 tys. osób, a ok. 190 z nich kupiło bilety (darmowy wstęp przysługuje dzieciom do 3 roku życia i m.in. opiekunom grup zorganizowanych czy osób niepełnosprawnych). To wynik zbliżony do tego z roku 2021, kiedy bilety były jeszcze tańsze niż w ubiegłym.