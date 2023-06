Zamość. Jest aleja, jest tablica, czas na odsłonięcie

Ruszyły zapisy do Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Świdnik na początek, finał w Lublinie

Nadchodzi lato, a to oznacza, że czas na drugą edycję Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Tegoroczne turnieje w siatkówce plażowej dla par mieszanych zostaną rozegrane w: Świdniku, Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Lubelskim i Chełmie. Finał zaplanowano za to we wrześniu w Lublinie