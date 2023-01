Zamość już gra dla WOŚP. Wolontariusze wyszli na ulice

Alicja Torzewska, Nikola Gołębiowska, Daniela Mbas, Aleksandra Albingier i Nadia Mazur to ósmoklasistki Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu. Wraz z kilkoma jeszcze koleżankami i kolegami ze szkoły zgłosiły się w tym roku do WOŚP. Dla większości z nich to nie jest pierwszy raz. I najpewniej również nie ostatni. Dlaczego to robią?

– Bo to daje prawdziwe szczęście, kiedy można komuś pomóc – mówi zgodnie nastolatki.

Z tego samego powodu już kolejny raz kwestują także Paulina Sobczuk z zamojskiego Ekonomika i jej kolega Kacper Pilipczuk, uczeń Mechanika. – To nam daje satysfakcję, ogromną, a przecież nic nie kosztuje – tłumaczą oboje.

Żadne z nich, na szczęście dotychczas poważnie nie chorowało i nie musieli korzystać ze sprzętu kupowanego przez fundację Jurka Owsiaka.

– Ale gdyby do tego doszło, gdybyśmy znaleźli się w szpitalu, to chcielibyśmy być leczeni na jak najwyższym poziomie – przekonują.

Takich wolontariuszy zamojski sztab WOŚP ma w tym roku 400. Można ich będzie spotkać nie tylko na ulicach Zamościa, ale również m.in. w Zwierzyńcu, Krasnobrodzie, Szczebrzeszynie i Skierbieszowie.

31. Finał to jednak nie tylko uliczne zbiórki, ale też mnóstwo orkiestrowych wydarzeń: od koncertów i licytacji, przez przejażdżki terenówkami, mroźne kąpiele, wędkarskie zawody czy fitness w plenerze.

W samo południe w centrum Handlowym Galeria Twierdza przy ul. Przemysłowej zacznie się koncert z licytacjami, liczne pokazy i kreatywne warsztaty dla dzieci. Całość potrwa do 17.

Również o godz. 12 wystartuje blok wydarzeń zaplanowany na Rynku Wielkim. Tu będzie można morsować, a także poćwiczyć z klubem Total Active Fitness i zjeść grochówkę albo wybrać się na spacery po Starym Mieście z przewodnikami Stowarzyszenia Turystyka z Pasją. Z kolei Zamojscy Banici mają serwować XVII-wieczne jadło w wartowni na ul. Szczebrzeskiej.

Wieczorny koncert z kolejnymi licytacjami jest planowany na godz. 17 w Zamojskim Domu Kultury. Wcześniej zaś rozegrany zostanie turniej szachowy, a grosik do puszki będzie można wrzucić za jakieś ciacho ze słodkiej kawiarenki.

Na rzecz WOŚP pieniądze mają być zbierane także na zawodach wędkarskich nad zalewem, podczas turnieju Darta oraz przez offroadowców, którzy oferują będą przejażdżki na trasie z ulicy Kamiennej 20 do Lipska Polesie.

Na finał Zamość planuje światełko do nieba, czyli pokaz tańca ognia, z którym o godz. 20 na Rynku Wielkim wystąpi grupa Fireshow.