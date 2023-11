Zamość: Koniec jazdy. Hulajnogi zjeżdżają na bazę

Jesień jest w tym roku piękna, ale sezon zimowy zbliża się nieubłaganie, a to nie jest dobry czas na jazdę na hulajnodze. Natomiast świetny, aby te elektryczne pojazdy schować do garaży, przeprowadzić ich przegląd, ewentualnie naprawić i przygotować na sezon kolejny.

Firma Lime zapewnia, że w tym roku ich hulajnogi cieszyły się w Zamościu jeszcze większym wzięciem, niż w poprzednim.

– Dziękujemy mieszkańcom Zamościa za to, że korzystając z naszych urządzeń przyczynili się do redukcji poziomu emisji CO2. Teraz rozpoczynamy przeglądy naszej floty, gdyż bezpieczeństwo użytkowników to nasz priorytet – zapewnia Damian Kupczak, Senior Operations Manager Lime Poland.

I obiecuje: Wrócimy wiosną i nadal będziemy zapewniać najwyższej jakości usługę naszej niezawodnej społeczności.