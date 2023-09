Zamość: Konkurs „Chcę, żeby było ładnie”. Zwyciężczyni oddała nagrodę

„Chcę, żeby było ładnie...” to konkurs zorganizowany przez miasto Zamość wspólnie z Zakładem Gospodarki Lokalowej. Rozstrzygnięto go w piątkowe popołudnie. Honorowe wyróżnienia już na początku odebrał Roman Sawa, lokator jednego z mieszkań w kamieni przy ul. Żeromskiego 11 na Starym Mieście, bo to on zainspirował urzędników. Od lat wspólnie ze swoją sąsiadką Genowefą Sobieraj dba o aranżację podwórka. A kiedy został swego czasu zapytany o to, czemu to robi, odpowiedział: „Chcę, żeby było ładnie”.

Zorganizowana przez niego i panią Genowefę przestrzeń głównej nagrody nie zdobyła. O miejscach na podium, zgodnie z regulaminem, decydowały „lajki” na Faceboooku. A tych najwięcej zdobyło inne staromiejskie podwórko. To przy ul. Grodzkiej 8, nad którego wyglądem czuwa Beata Raszka. To do niej trafić miał 32-calowy telewizor i bon zakupowy na 500 zł ufundowany przez sponsora – market Brico Marche. Jednak laureatka pierwszego miejsca nie nacieszyła się nagrodą długo, bo... zaraz po jej odebraniu ogłosiła, że chce ją oddać... „pani Gieni z Żeromskiego 11”.

– Bo ja wzięłam udział w konkursie, żeby zdobyć coś dla nas wszystkich, nie dla siebie – tłumaczyła Beata Raszka. I rzeczywiście zdobyła nagrodę specjalną, ufundowaną przez ZGL dla mieszkańców zasobów miejskiej spółki – 15 tys. zł. Te pieniądze mają być wykorzystane na zorganizowanie przestrzeni wspólnej. – Wymyśliłam, że chcę u nas na Grodzkiej stworzy taką strefę relaksu – zdradziłą zwyciężczyni.