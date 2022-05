Osiedle budowane w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus powstaje na ul. Parkowej w Zamościu. Bloki już stoją, trwa wykańczanie 96 mieszkań i zagospodarowywanie terenu.

W weekend zakończył się elektroniczny nabór wniosków. Złożono ich w tej formie aż 625, z czego ponad połowę już pierwszego dnia. Wszyscy, którzy w tej formie zgłosili się do programu, mają też obowiązek potwierdzenia chęci udziału w nim poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej. Do wtorku Urząd Miasta Zamość takich wniosków przyjął 451, ale jest jeszcze czas, bo każdy ma na to dwa tygodnie od wysłania formularza elektronicznego, a dokumenty takie spływały nawet ostatniego dnia wyznaczonego terminu.

Już wiadomo, że zainteresowanie jest ogromne. Spośród przeszło 600 złożonych wniosków 55 dotyczyło mieszkań najmniejszych o powierzchni ok. 30 metrów kwadratowych, a takie są zaledwie dwa. O 18 dwupokojowych o pow. ok. 42 mkw. stara się aż 198 osób, 260 wniosków dotyczy lokali trzypokojowych, których będzie 60 (każdy o pow. ok. 55 mkw), zaś w 89 formularzach wyrażono zainteresowanie mieszkaniami czteropokojowymi (o pow. ok. 71 mkw), których jest 16.

Teraz miejscy urzędnicy weryfikują wnioski i przeliczają punkty zdobyte przez poszczególne osoby.

Zasady ich przyznawania określili miejscy radni w uchwale podjętej jesienią zeszłego roku. Przypomnijmy, że premiowani są np. mieszkańcy Zamościa, osoby, które w mieście płacą podatki, także te po 65 roku życia oraz poniżej 35, jak również rodziny z dziećmi oraz m.in. ci, którzy posiadają tzw. książeczki mieszkaniowe. Wśród kryteriów pierwszeństwa uwzględniono ponadto obecność na liście osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego albo zajmowanie takiego lokalu i chęć przeprowadzki.

Dodatkowo punktowane będą wnioski osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin zastępczych czy wychowanków pieczy zastępczej.

– Czas na opublikowanie listy wnioskodawców w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów mamy formalnie do 14 lipca, ale sądzę, że będzie gotowa już w czerwcu – mówi Piotr Młynarski z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość. Podkreśla przy tym, że wszyscy, którzy złożyli poprawnie wniosek, nawet jeśli uzyskają 0 punktów, przejdą do drugiego etapu naboru realizowanego przez MDR Zamość Sp. z.o.o., czyli inwestora. Wówczas sprawdzana ma być m.in. zdolność do opłacania czynszu przez poszczególne osoby, ale też czy nie mają one jakichś zaległości finansowych.

Aby ostatecznie zamieszkać przy ul. Parkowej, trzeba będzie podpisać umowę oraz wpłacić kaucję w wysokości trzy albo 6-krotności miesięcznego czynszu. Jego wysokość zależeć ma od wielkości mieszkania. To 26,90 zł za metr kwadratowy powierzchni. Dodatkowo doliczyć należy również 5,5 zł za mkw kosztów eksploatacji. Najemcy płacić też będą własne rachunki za ogrzewanie, prąd, wodę czy wywóz nieczystości. Co istotnie, niektórzy będą mieli szanse uzyskania dopłat do czynszu.

Budowa bloków na ul. Parkowej, na przekazanej przez miasto blisko hektarowej działce ruszyła w 2020 roku. Mieszkania mają być oddane jesienią, możliwe, że we wrześniu lub w październiku. Wszystkie będą wykończone „pod klucz”.