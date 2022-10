Zamość na zielono. Posadzili kilkadziesiąt nowych drzew

Hania ma 5 lat. Uczęszcza do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Zamościu. W środę wraz z kilkudziesięcioosobową grupą nad Łabuńką sadziła drzewka. – Są nam potrzebne, żeby było ładnie i zielono i żeby się dobrze oddychało – mówi dziewczynka.

Dowiedziała się tego w przedszkolu, bo ta placówka, podobnie jak wiele innych wzięła udział w projekcie „Zielone płuca dla rowerzystów”.

– Mieliśmy warsztaty ekologiczne, dzieci brały też udział w zakładaniu łączek kwietnych – opowiada Aneta Chyła, nauczycielka z tego przedszkola.

– Staraliśmy się to zorganizować tak, by w działania zaangażować jak najliczniejszą grupę mieszkańców, w sumie na pewno w całym przedsięwzięciu uczestniczyło co najmniej 700 osób – wylicza Katarzyna Fornal-Urbańczyk z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zamość. – A co najważniejsze, nie były to tylko maluszki, ale również młodzież, a nawet seniorzy, więc połączyliśmy pokolenia – cieszy się Elżbieta Szymańska, prezydent Rotary Clubu Zamość.

To ona była pomysłodawczynią i dobrym duchem przedsięwzięcia. – Dla nas to wyjątkowo cenna i wartościowa inicjtywa, zwłaszcza że żadna inna organizacja z podobną nie wyszła – podkreśla Jarosław Miechowiecki, dyrektor wydziału ochrony środowiska. I dlatego właśnie magistrat tak chętnie włączył się w całą akcję od strony organizacyjnej i rozpropagował ją w szkołach i przedszkolach.

Ciężar finansowy wzięli na siebie Rotarianie przy wsparciu zamojskiej Castoramy i Nadleśnictwa Biłgoraj. Kupowali sadzonki zarówno na wiosenną, jak i jesienną akcję sadzenia drzewek. Zafundowali również nagrody w konkursie fotograficznym, który podczas środowego wydarzenia oficjalnie podsumowano. Pierwsze miejsca, w trzech grupach wiekowych zajęły Kinga Pietrasz, Zuzanna Nowak i Zofia Batalia, drugie Julia Ulanowska, Jeremi Adamczuk i Antoni Tkaczyk, a trzecie Maja Grabarz, Lena Kozyrys i Filip Rycaj.

Na tym odsłona projektu na ten rok się zakończyła. Ale to nie oznacza, że więcej podobnych ekologicznych działań w Zamościu już nie będzie. – Na następny rok na pewno także coś wymyślimy – obiecuje Elżbieta Szymańska.