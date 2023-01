Obsypane choinki muszą poczekać. PGK odbierze je w lutym

Mobilna zbiórka choinek została zaplanowana na pierwszy tydzień następnego miesiąca. W środę (1 lutego) samochody PGK przyjadą po drzewka na os. Partyzantów, Słoneczny Stok i Zamoyskiego, dzień później będą na Nowym Mieście, a 3 lutego pojawią się na os. św. Piątka, Promyk, Zamczysko, Koszary, Kamienna i Planty. Po weekendzie akcja będzie kontynuowana. W poniedziałek 6 lutego choinki będą odbierane na os. Rataja, Majdan, Kilińskiego i Powiatowa, a nazajutrz na Karolówce, Starym Mieście, os. Błonie, Orzeszkowej-Reymonta i Janowice.

To jeszcze sporo czasu, a sypiące się choinki już od co najmniej tygodnia pojawiają się przy śmietnikach. Co z nimi?

– Muszą poczekać. Nie zostaną wcześniej przez odebrane, a dopiero wówczas, gdy wyślemy po nie specjalne transporty – wyjaśnia Małgorzata Bzówka, prezes zamojskiego PGK. Podpowiada również, że jeśli ktoś chciałby choinki pozbyć się już, zawsze może ją własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Tu i ówdzie da się zauważyć, że niektórzy zamościanie wyrzucali choinki do kontenerów na odpady biodegradowalne. Tak, zdaniem prezes PGK, postępować nie należy.

– Bo to co prawda są odpady do biodegradacji, ale wszystkie zebrane drzewka mają trafić w jednomiejsce. Później rozdrobnimy i trafią w tej formie do kompostownika, by następnie być wykorzystane jako nawóz – tłumaczy Bzówka.

W podobny sposób z gromadzącymi się po świętach choinkami postępuje np. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego.

– Czasem czekamy na to, by PGK odebrało drzewka. Ale jeśli trwa to długo, a nie chcemy mieć bałaganu na osiedlach, to w naszym Zakładzie Remontowo-Konserwacyjnym też mamy rozdrabniarkę i później te odpady wykorzystujemy np. do podsypywania skupisk krzewów – mówi Jacek Szkałuba, wiceprezes tej spółdzielni.

Dodaje, że identycznie postępuje się przez cały rok, np. z gałęziami pozostającymi po przycinaniu drzew.