Zamość: Opowieści o ludziach niezwykłych. Biblioteka zaprasza

Lublin: Zajrzyj do schroniska. Może znajdziesz przyjaciela

Przyjaciel czy tylko zwierzę? Co gryzie psa? – to tytuły prelekcji, jakie w środę odbędą się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie podczas dnia otwartego. Jest organizowany nieprzypadkowo akurat wtedy. 4 października to Światowy Dzień Zwierząt.