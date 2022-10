Zamość. Przeprowadzki w szpitalu. Przybyło łóżek w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Oddział Chorób Wewnętrznych w nowym miejscu funkcjonuje już od wtorku. Przeniósł się do budynku, gdzie dotychczas była pulmonologia, czyli tuż przy wjeździe na teren szpitala od strony ul. Peowiaków.

Zanim przeprowadzka, w której pomogli pracownicy pogotowia, doszła do skutku, pomieszczenia przeszły remont i zostały dosposowane do nowych potrzeb. Kosztowało to 350 tys. zł. Teraz oddział wewnętrzny liczy 23 łóżka, w tym 3 tzw. intensywnej opieki medycznej.

– To mniej niż było wcześniej, ale na tym oddziale nigdy nie mieliśmy pełnego obłożenia – tłumaczy Damian Miechowicz, prezes ZSN.

O tyle łóżek, ile ubyło na internie, przybyło na pulmonologii, która teraz funkcjonuje w dawnym miejscu oddziału wewnętrznego. Dla pacjentów z chorobami płuc w nowej lokalizacji jest obecnie 49 miejsc (w tym cztery intensywnej opieki, jakich dotychczas nie było), a więc prawie dwa razy więcej niż wcześniej. Te przenosiny sprawiły, że pulmonologia tworzy obecnie większy kompleks wraz z pracownią bronchoskopii oraz przychodnią gruźlicy i chorób płuc, które mieszczą się w tym samym budynku.

A to nie koniec zmian. – Oddział paliatywny przeniesiony został w miejsce dawnego dziecięcego. Przez to liczba łóżek wzrosła z 15 do 20. Przeprowadzone w związku z tą zmianą prace pochłonęły 83 tys. zł – wylicza Miechowicz. Dodaje, że 85 tys. szpital wydał na powiększenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, z czego ponad 70 tys. na zakup łóżek dla pacjentów. Dotąd było ich 40, a teraz 60.

– Podjęliśmy tę decyzję, bo zapotrzebowanie na opiekę w ZOL jest bardzo duże. W kolejce na przyjęcie czeka aż 50 osób – mówi prezes szpitala.