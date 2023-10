Zamość: Radni kontra deweloper. Sprawa trafiła do UODO

Uczynił to pismem, które wpłynęło do Biura Rady Miasta Zamość. Radnych, którzy mieliby już więcej nie głosować wskazał nie tylko z imienia i nazwiska, ale przy każdym podał również adres zameldowania.

Zainteresowani, choć nie tylko oni, zaczęli dopytywać, skąd deweloper te dane radnych pozyskał. Zarówno wiceprezydent Piotr Orzechowski, jak i przewodniczący Piotr Błażewicz zapewniali, że na pewno nie przekazał ich nikt z urzędników. Ale to radnych nie uspokoiło. Nabrali podejrzeń, że inwestor mógł wejść w posiadanie tych adresów w sposób nielegalny.

Sam wniosek o zgodę na budowę został zdjęty z porządku obrad. Natomiast przy poparciu 20 radnych (głosu nie oddali tylko Dariusz Zagdański i Maria Stręciwilk-Gościcka) podjęto uchwałę, którą przewodniczący został zobowiązany, aby sprawę przekazać do wyjaśnienia Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.

– Pismo do UODO wysłałem już dawno. Mam nawet odpowiedź. Jest odmowna – powiedział nam we wtorek rano Piotr Błażewicz. A kilka godzin później, po konsultacji dodał, że radca prawny podzielił opinie zawarte w piśmie z UODO. Wskazano w nim, iż z wnioskami o zajęcie się tematem radni nie powinni występować kolegialnie, ale indywidualnie, wtedy ich wątpliwości będą mogły być wyjaśnione. Kolejny krok należy więc do zainteresowanych. Na razie nie wiadomo, na co się zdecydują.

A co z wnioskiem dewelopera? Wróci pod obrady? – Ja go na pewno nie wprowadzę do programu. To decyzja prezydenta – ucina Błażewicz.