Zamość. Są pieniądze, są przetargi, będą roboty drogowe

Chodzi o przebudowę ulic Wojska Polskiego i Starowiejskiej, a także budowę ul. Rydla. Na obie inwestycje miasto otrzymało ponad 12 mln zł, obie też uwzględniło w budżecie na ten rok rezerwując na tę pierwszą ok. 18,6 mln zł (dofinansowanie to prawie 11 mln), a na drugą 2,3 przy dofinansowaniu na poziomie 1,3 mln zł. Na oferty od firm gotowych zrealizować te zadania samorząd czeka do pierwszych dni marca.

Na Wojska Polskiego nowa nawierzchnia ma być kładziona na dwóch pasach ruchu. W planie jest też przebudowa zatok przystankowych i chodników, ścieżek rowerowych oraz zjazdów do posesji. Mają być odnowione skrzyżowania z ulicami podporządkowanymi. Już wiadomo, że nie obędzie się bez wycinki drzew i krzewów. Pojawią się natomiast nowe wiaty przystankowe. Podobny zakres prac przewidziany jest również na Starowiejskiej. Plan jest taki, by całość była gotowa w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na ul.Rydla na os. Rataja do zrobienia jest mniej. Ma być budowana na odcinku od ul. Drzymały do projektowanej ul. Zimowej. Poza nową nawierzchnią, powstaną tam również chodniki i zjazdy na podwórka. Powstanie też kanalizacja deszczowa i ustawione zostaną latarnie.