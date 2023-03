Zamość. Wozy strażackie dopiero poświęcone. Ale na akcje wyjeżdżały już wcześniej

Powiat puławski. Poprawią kolejny fragment drogi do Janowca

Od ubiegłego roku poprawił się komfort podróży z Sadłowic do Janowca i zalewu w Janowicach. Dlaczego? Wszystko w ramach remontu 12-kilometrowego odcinka drogi powiatowej. Na nową nawierzchnię nadal jednak czeka fragment z Góry Puławskiej do Sadłowic. Ale ma się to zmienić.