Zamość. Wyjątkowo słodki weekend. Czekolada w roli głównej

Takiej imprezy jeszcze w mieście nie było, a jest planowana już za kilka dni. Festiwal Czekolady i Słodkości rozpocznie się na Rynku Wielkim w Zamościu już w piątkowe popołudnie i potrwa do niedzieli. To będzie okazja nie tylko do tego, by skosztować najróżniejszych wyrobów czekoladowych, ale też wziąć udział w czekoladowych warsztatach, czekoladowych konkursach i czekoladowych koncertach, a nawet znaleźć się w czekoladowym kinie.

Organizatorzy szykują też bogatą strefę handlu, gdzie czekoladę będzie można nabyć zarówno w formie tradycyjnych tabliczek, jak też palinek czy najróżniejszych figurek, a nawet... zestawów narzędzi.

A gdyby znalazł się ktoś, kto za czekoladą nie przepada, to i dla niego coś się znajdzie. Bo w programie również warsztaty z lukrem i papierem waflowym, zdobienia ciasteczek i pierników. Na wszystkich głodnych i spragnionych czegoś „solidniejszego” niż słodycze czekać będzie natomiast strefa food trucków.

W piątek impreza startuje o godz. 15 i potrwa do 20, w sobotę w godz. 10-20, a w niedzielę 10-18.