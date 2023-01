Zamość. Z kartą jest taniej, ale seniorzy mówią, że 10 proc. zniżki to za mało

Halina Caban, prezes Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku posiadaczką Zamojskiej Karty Seniora jest od ponad dwóch lat. Szczerze przyznaje jednak, że korzystała z niej dotychczas niezbyt często. – Bo upoważnia ona do zniżek, ale upusty są niewielkie. Czasem ledwie 5 czy 10-procentowe, więc jak na portfel seniora to mało – tłumaczy.

Niedawno, na prośbę magistratu wśród słuchaczy ZUTW rozpowszechniła ankietę, w której zamojscy seniorzy mieli odpowiadać na pytania wskazując swoje oczekiwania wobec ZKS.

– Zanim przekazałam te ankiety do miasta, rzuciłam na nie okiem. – Była mowa o 20, 30 a nawet 40 procentach. Wtedy byłaby to rzeczywista oszczędność – mówi Halina Caban. Dodaje, że dobrze byłoby, aby karta była honorowana również w miejscach świadczących usługi medyczne czy np. punktach usługowych, jak salony fryzjerskie.

Miasto wzięło te sugestie pod uwagę i wystosowało do zamojskich firm apel o to, by zdecydowały się zostać partnerami w projekcie Zamojska Karta Seniora. Szczególnie mile widziane będą prywatne gabinety lekarskie, m.in. stomatologiczne czy protetyczne, ale również podmioty prowadzące działalność rehabilitacyjną oraz w branży beauty. Samorząd przekonuje, że dla partnerów, którzy dadzą na swoje usługi seniorom minimum 10-procentowy upust, będzie to po prostu szansa na zdobycie nowych klientów. Zainteresowani powinni zgłaszać się, pisząc na adres: media@zamosc.pl.

Pełną listę partnerów ZKS można znaleźć na tej stronie internetowej miasta. Sprawdziliśmy, gdzie i z jak dużych zniżek teraz mogą korzystać posiadacze karty. Lista jest dość długa. Poza miejskimi instytucjami, jak ZDK, Muzeum Zamojskie, ZOO, kino czy OSiR jest na niej również sporo restauracji, kawiarni i hoteli, kilkanaście sklepów, kilka salonów optycznych, a tylko pojedyncze gabinety medyczne i zaledwie jeden salon fryzjerski.

ZKS jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 60 lat. Z danych magistratu wynika, że dotąd dokument wydany został ok. 5 tys. mieszkańców miasta.