Zamość: Zamykają ulicę. Żeby dało się nią jechać 1 listopada

Komunikat w tej sprawie zamojski magistrat wysłał do mediów dzisiaj. Wynika z niego, że ulica Wojska Polskiego będzie nieprzejezdna przez niemal cały wtorek, bo od godz. 5 rano do 17.

Na szczęście nie dotyczy to całej długości ulicy, a jedynie odcinka od skrzyżowania z ul. Sowińskiego do ronda im. Ofiar Katynia. Wykonawca potrzebuje tych kilkunastu godzin spokoju, aby doprowadzić wylewanie ostatniej warstwy asfaltu do finału.

"Cały odcinek ulicy Wojska Polskiego, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, będzie udostępniony dla kierowców bezpośrednio po zakończeniu prac. Dzięki temu ulica będzie w pełni przejezdna na święto Wszystkich Świętych" – obiecuje w komunikacie UM.

Przypomnijmy, że tę inwestycję, podobnie jak przeprowadzoną na pobliskiej ulicy Starowiejskiej realizuje firma DROGMOST z Mokrego.