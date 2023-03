Zamość. Zrzutka na cmentarz. To apel nie tylko do parafian

Lista najpilniejszych do wykonania prac nie jest krótka. Znajdują się na niej remonty m.in. cmentarnych alejek, ogrodzenia, głównej bramy wejściowej, ale również kaplicy i domku grabarza.

– Według takich wstępnych szacunków, potrzebowalibyśmy na to około 4 mln złotych, może więcej. Zależałoby nam na zebraniu około 2 mln, by mieć jakiś wkład własny, a przez to możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne – tłumaczy proboszcz Parafii Katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.

Dlatego właśnie na początku tego miesiąca ogłoszono zbiórkę pieniędzy. Parafia zachęca do nabywania cegiełek (dostępne są o nominałach 50, 100 lub 200 złotych), także bezpośrednich wpłat na konto (PKO BP 09 1020 5356 0000 1502 0186 1020) lub poprzez internet na zrzutka.pl. Pieniądze już powoli zaczęły płynąć.

– Przyszła do nas na przykład pewna pani i przekazała 200 złotych, ale mówiła również, że do wpłat zachęcała już swoich bliskich i znajomych z różnych części Polski. To było bardzo budujące spotkanie, gdyż dostrzegłem poczucie odpowiedzialności za nasz cmentarz, który przecież nie służy wyłącznie parafianom – opowiada ks. Strus.

Dodaje, że w ostatnich latach parafia poniosła już pewne wydatki np. na wzmocnienie sypiącego się ogrodzenia w okolicy skrzyżowania ulic Peowiaków i Przemysłowej oraz naprawy około 250 metrów alei. Na te bieżące remonty są przeznaczane w całości pieniądze otrzymywane z tytułu dzierżawy terenu administratorowi.

Z kolei dzięki Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Parafialnego organizującego doroczne kwesty w ciągu 18 lat odnowiono prawie 50 zabytkowych nagrobków. Ale potrzeb jest bardzo dużo, stąd podjęcie starań o zdobycie dodatkowych środków.

Jest też szansa, że parafia skorzysta z dotacji z Polskiego Ładu dla kultury w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek, jeden z 10 złożonych, w jej imieniu przygotował samorząd.