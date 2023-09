„Zrób to sam”. Tak przystroi się Zamość na Boże Narodzenie

W zeszłym roku było już skromniej. Na klombie przed ratuszem stanęła artystyczna instalacja X_mas, której autorem był scenograf Dawid Zalesky. Składał się na nią zagajnik, huśtawko-choinka dla najmłodszych i dwie iglo-bombki, czyli sferyczne, oświetlone namioty oraz auto rodem z PRL-u ozdobione prezentami. Na te ozdoby miasto wydało ok. 60 tys. zł.

W tym roku może być jeszcze taniej, bo jest nowy pomysł. Dopytywany o to podczas sesji w poniedziałek wiceprezydent Piotr Orzechowski wyjaśnił, że ze względow ekonomicznych, ale również „społecznych i socjologicznych” samorząd ma nowe podejście do kwestii świątecznych ozdób.

– Zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli naszych ponadpodstawowych szkół, jak Elektryk, Mechanik, Rolniczak, Budowlanka i Plastyk. Tak, żeby to uczniowie przygotowali. Co do kosztów, to jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie to dużo mniej niż pół miliona czy milion, o którym pan wspominał – zapewnił radnego wiceprezydent.

Do tematu na pewno wrócimy bliżej Bożego Narodzenia.