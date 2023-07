Zwierzyniec: Ostre granie w parku. Rockowisko czas zacząć

Promocyjne bilety sprzedawano tylko do czwartku. Karnety na dwa dni koncertów rozchodziły się błyskawicznie. Podczas imprezy będą już do kupienia na miejscu, drożej. Ale miłośników ostrych dźwięków to nie powinno zrażać. Zwłaszcza, że Rockowisko ściąga co roku do Zwierzyńca wielu fanów. W ubiegłym bawiło się podczas koncertów po około 900 osób.

Pierwszy rockowy koncert już w piątek o godz. 17 i od tego momentu ma się w sumie zaprezentować 12 zespołów, co da minimum 7 godzin mocnego grania w klimatycznej scenerii Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu.

Podczas tegorocznej, ósmej edycji imprezy będzie też okazja do świętowania. Swoje 40 urodziny mają obchodzić grupy „Vader” i „Moskwa”, a jubileusz 30-lecia – „Frontside”, który pojawi się na scenie po 3 latach nieobecności.

Na liście wykonawców są jeszcze: „Trauma”, „Hook”, „UKĆ”, „Hunter”, „Seeking Dreams”, „The Bill”, „Somethingski”, „Orgasmatron” oraz „Illusion”. Ta ostatnia grupa zagra zamiast zespołu „Lipali”, który odwołał występ ze względu na chorobę jednego z muzyków.

Na Rockowisko zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Centrum Kultury Niezależnej „Pogotowie” w Biłgoraju oraz „Dyvision” Dominik Dziadosz.