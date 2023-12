Błaganie o pomoc dla Marcelinki

Po kilku dniach od wspomnianego upadku policzek malutkiej spuchł. Obrzękł stawał się coraz większy i większy. Pediatra skierował dziecko na szpitalny oddział ratunkowy. Badania nic nie wykazały, wdrożone przez medyków leczenie nie dawało rezultatów.

- Wtedy zadecydowaliśmy o przeprowadzeniu biopsji. Marcelinka rozpoczęła intensywną chemioterapię przedoperacyjną, która już po kilku tygodniach przyniosła poprawę, guz się zmniejszał. Lekarze byli zdumieni, że Marcelinka tak dobrze zareagowała na podaną chemioterapię. 22 sierpnia córeczka przeszła operację usunięcia guza, ale właśnie wtedy nastąpił nawrót, przez co nie udało się usunąć go w całości. To, co po nim zostało, stale rośnie, uszkadzając nerw twarzowy i prowadząc do paraliżu całej prawej strony buźki Marceliny – opisują zrozpaczeni rodzice. - Prosimy z całego serca: nie pozwólcie, żeby okrutny nowotwór zabrał nam Marcelinkę... – apelują

Wspominają, że w dniu swoich pierwszych urodzin Marcelinka trafiła do szpitala z powodu ropnia rany po biopsji. W domu czekał na nią tort, jednak malutka nie mogła zdmuchnąć swojej pierwszej świeczki. Kilka dni później rodzice usłyszeli druzgocącą diagnozę: nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich głowy i szyi.