Jastków. Lekarz rodzinny wraca od 1 czerwca

Problem z dostępem do lekarza rodzinnego pojawił się na początku maja. Działająca tu wcześniej przychodnia Nordmedic utraciła wtedy kontrakt z NFZ, bo wcześniej straciła prawo do gminnego lokalu przy ul. Szkolnej w Panieńszczyźnie. Przegrała przetarg na jego wynajem. Spółka jednak się nie wyprowadzała i korzystała z niego bezumownie. Gminni urzędnicy stracili cierpliwość i w końcu weszli do obiektu. Sprzęt należący do Nordmedic zaplombowali i umieścili w nieużywanych pomieszczeniach. Dla około trzech tysięcy pacjentów korzystających z przychodni był to jednak problem, bo od 6 maja musieli albo czekać na nowego lekarza, albo zapisywać się do innych przychodni.

Nowy najemca obiektów w Panieńszczyźnie walczył z czasem, żeby nowa przychodnię otworzyć 1 czerwca. Udało się uzyskać wszelkie pozwolenia.

– O godzinie 8 otworzymy naszą przychodnię – zapowiedział we wtorek Michał Michalak, prezes firmy Osasuna.

W pierwszej kolejności pacjenci muszą się do przychodni pofatygować osobiście, żeby wypełnić deklarację wyboru lekarza rodzinnego.