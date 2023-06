Lubelska Akcja Charytatywna w tym roku wspomoże hematoonkologię i transplantację

Dwa spektakle w Centrum Spotkania Kultur oraz aukcja charytatywna w połowie października uświetnią tegoroczną, 10. edycję Lubelskiej Akcji Charytatywnej „Znani, a nieznani”. W tym roku grupa jednocząca ludzi dobrej woli i wielkich serc zagra na rzecz Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1.

– Pracę nad spektaklem „Zakręcona 10” rozpoczniemy z początkiem września. Jesteśmy zakręceni na punkcie czynienia dobra, to nasza dziesiąta, jubileuszowa edycja, stąd taka nazwa przedstawienia – mówi Laura Krzysiak, inicjatorka i pomysłodawczyni Lubelskiej Akcji Charytatywnej. – Wydawałoby się, że to takie proste wystąpić na scenie ludziom, którzy na co dzień tego nie czynią, ale tak nie jest. Próby dwa razy w tygodniu, dopasowanie ich do planów rodzinnych i zawodowych wymaga wielu wyrzeczeń, ale warto czynić to dla drugiego, potrzebującego człowieka.

Lubelska Akcja Charytatywna to dzisiaj ponad 100-osobowa grupa ludzi dobrej woli i wielkich serc, w skład której wchodzą przedstawicieli świata nauki, medycyny, kultury, biznesu, mediów, sztuki, urzędów i instytucji.

– To piękne, że z każdą kolejną edycją rośnie grono osób chętnych nieść pomoc, które oddają swój czas, zapał, wiedzę i serce potrzebującym. Kiedy 10 lat temu zbieraliśmy pieniądze po raz pierwszy na Hospicjum Małego Księcia, grupa „aktorów” liczyła zaledwie kilka osób. Staraliśmy się, graliśmy takie postacie, o których nam się nie śniło – przyznaje Henryka Olszak, dyrektor SP Nr 48 w Lublinie, „prawa ręka” dyrektor Krzysiak, w charytatywnej akcji uczestnicząca od samego początku.

„Zakręconą 10” wyreżyseruje Bogusław Byrski, aktor Teatru Andersena i Teatru w Ogrodzie. Autorem scenariusza jest Tomasz Skoniecki, lubelski przedsiębiorca znany ze świetnego poczuciem humoru, któremu w pracy pomagają Adam Mirosław oraz reżyser przedstawienia.

– Pomysł jest taki: grupa scenarzystów i reżyserów dostają zlecenie na wykonanie spektaklu Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Pojawiają się różne postacie i pomysły, które czasem zaburzają produkcję tego spektaklu. Pojawiają się różne koncepcje. I na sam koniec grande finale, który będzie wielką niespodzianką – Bogusław Byrski uchyla rąbka tajemnicy. Spektakle „Zakręcona 10” odbędą się 17 i 18 października 2023 roku o godz. 19 w Centrum Spotkania Kultur.

Na jubileuszowe przedstawianie już na Youtube zaprasza teledysk „Tango Krzyś”, który premierę miał w minionym tygodniu.

W jubileuszowej edycji środki zebrane podczas aukcji charytatywnej oraz ze sprzedaży biletów na spektakle trafią do Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Marka Husa. Zostaną przekazane na rozwój niedawno powstałego ośrodka pobierającego szpik od dawców.

– Jesteśmy jednym z najbogatszych regionów w ludzi dobrego serca, którzy chcą się podzielić komórkami macierzystymi w sytuacji, w której są one potrzebne, by ratować życie bardzo chorym, oczekującym na tę pomoc – przyznaje prof. Hus. – To z myślą o osobach, które oddają innym komórki macierzyste powstał ośrodek, którego rozwój wspomoże akcja LACh .

W poprzedniej edycji akcji, w 2022 roku podczas wydarzeń zorganizowanych przez Lubelską Akcję Charytatywną udało się zebrać aż 242 tysiące złotych. Na tę kwotę złożyły się pieniądze zebrane podczas aukcji obrazów w „Dworze Anna” oraz z biletów na dwa spektakle „Szalone wakacje”, które zaprezentowano w CSK. Zebrane środki zostały przeznaczone na doposażenie w sprzęt sportowy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Głuskiej.