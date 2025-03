Mężczyzną być - czyli przełamać tabu

Jeszcze kilka lat temu dbanie o urodę i korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej było w Polsce kojarzone głównie z kobietami. Jednak dane z 2024 roku pokazują, że coraz więcej mężczyzn również decyduje się na profesjonalne poprawianie swojego wyglądu. Liczba panów odwiedzających kliniki medycyny estetycznej wzrosła aż o 24% w stosunku do roku poprzedniego, a ich wydatki na zabiegi zwiększyły się średnio o 20%.

Dlaczego panowie coraz częściej odwiedzają kliniki?

Powodów decyzji o skorzystaniu z zabiegów oferowanych przez gabinety medycyny estetycznej jest wiele - jednak niemal zawsze idzie to w parze z lepszym samopoczuciem i budowaniem pewności siebie.

- Żeby się lepiej czuć i chociaż trochę oszukać czas. Robię to dla siebie, ale nie ukrywam, że miło jest też gdy płeć przeciwna spojrzy na Ciebie - mówi Mirek, klient jednego z gabinetów.

Zdaniem ekspertów za tym trendem stoją przede wszystkim rosnąca świadomość na temat możliwości poprawy wyglądu oraz zmieniające się społeczne podejście do dbania o siebie.

- Nie możemy ignorować wpływu mediów społecznościowych. Platformy takie jak Instagram czy TikTok kreują nowe standardy męskiej urody, a panowie chcą im sprostać – tłumaczy dr n. med. Krzysztof Jakubowski, kierownik medyczny z kliniki Estell.

Innym istotnym czynnikiem jest wpływ kobiet - to często partnerki, żony, a nawet matki zachęcają mężczyzn do pierwszej wizyty w klinice. Co więcej, w dzisiejszych czasach dbanie o wygląd jest już postrzegane nie tylko jako element estetyki, ale także jako dbałość o zdrowie i samopoczucie.

Jakie zabiegi wybierają mężczyźni?

Zdecydowanie najczęściej panowie sięgają po zabiegi dermatologiczne, które pomagają im walczyć z problemami skórnymi. Na liście najpopularniejszych procedur znajdują się:

Laseroterapia - szczególnie pomocna w walce z trądzikiem i zaczerwienieniami skóry.

Botoks - redukujący zmarszczki i nadający twarzy młodszy wygląd.

Zabiegi na skórę głowy - stosowane dla wzmocnienia włosów i zahamowania łysienia.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również zaawansowane technologie odmładzające, które jeszcze kilka lat temu były kojarzone głównie z kobietami.

Młodsi mężczyźni też chcą poprawiać swój wygląd

Jeszcze do niedawna główną grupą klientów klinik byli panowie w wieku 41-50 lat. Dziś jednak już co czwarty pacjent ma mniej niż 30 lat. To pokazuje, że młodzi mężczyźni coraz bardziej dbają o wygląd i nie czekają, aż pojawią się u nich pierwsze oznaki starzenia - wolą działać prewencyjnie.

To wszystko pokazuje, że dbanie o wygląd przestało być tematem tabu wśród mężczyzn. Współczesny mężczyzna coraz chętniej inwestuje w siebie - zarówno na siłowni, jak i w gabinetach medycyny estetycznej. Czy przez to męski świat stał się mniej męski? Oczywiście nie - wręcz przeciwnie - wniosło to do niego jeszcze więcej pewności siebie, jednocześnie malując go w piękniejszych barwach, zarezerwowanych dotychczas tylko dla kobiet.