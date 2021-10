Minister zdrowia w Lublinie: Sytuacja epidemiczna w woj. lubelskim wyraźnie się pogarsza

– Czwarta fala się rozwija. Co charakterystyczne, postęp choroby jest znacznie szybszy. Wcześniej następowało to w ciągu dwóch tygodni od początku infekcji, teraz ten okres skraca się o połowę. Jest więc mniej przestrzeni na stosowanie leków np. remdesiviru. Optymalnie stosuje się go, kiedy nie ma natężenia choroby, kiedy nie jest konieczny respirator czy inne środki wspomagające – zaznaczył Niedzielski. Dodał: – Najbardziej martwi fakt, że osoby, które trafiają do szpitali, nie są zdiagnozowane, nie mają testów. Pierwszy test jest wykonywany dopiero w karetce. Są to osoby w bardzo zaawansowanym stanie, z bardzo niską saturacja, zdarza się, że nawet na poziomie 30.

– Pacjenci w ciężkim stanie to jest charakterystyczna cecha początku czwartej fali. Trafiają do nas pacjenci w ciężkim, często krytycznym stanie – potwierdza prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie. – Przeszliśmy z tej fazy, kiedy były punktowe ogniska, do fazy, kiedy pacjenci trafiają do nas z różnych rejonów województwa lubelskiego. Więc zasady powinny być przestrzegane wszędzie.

– Nadal nie jest za późno na szczepienia, bo ta fala nie skończy się w październiku, ani w listopadzie. Niestety, na razie nie zmierzamy w kierunku tego modelu, który widzimy w innych krajach, gdzie wyszczepialność jest na poziomie 80 czy 85 proc.

Jak poinformował wojewoda lubelski, w szpitalach w naszym regionie jest 250 pacjentów, 20 pod respiratorem. – Pamiętajmy, że te 274 nowe zakażenia z dzisiaj to są tylko potwierdzone przypadki, w wyniku tego, ze pojawiły się objawy. A ile osób jest zakażonych, ale nie mają objawów i nie są zidentyfikowani – zwrócił uwagę Lech Sprawka.

Mimo to obostrzeń w naszym województwie na razie nie będzie. – Zastanawialiśmy się, na ile te trzy powiaty, które są najbardziej dotknięte, rzeczywiście wymagają podjęcia działań. Na razie będziemy uważnie monitorować sytuację i wracamy do ścisłego egzekwowania obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych – zapowiedział Niedzielski. Wyjaśnił, że służby, które za to odpowiadają będą działać bardziej intensywnie (np. więcej patroli), szczególnie w miejscach, gdzie zakażeń jest najwięcej.

Szef resortu zdrowia zapewnił, że restrykcji ogólnokrajowych na pewno nie będzie, bo poziom zakażeń w kraju nie daje powodu do takich działań. – Natomiast lokalnie, jeśli będziemy widzieli jakieś sygnały, że sytuacja jest krytyczna, to wtedy na poziomie powiatu będziemy rozważać pewne działania, ale najpierw będą działania dotyczące egzekwowania restrykcji – wyjaśnił minister zdrowia.