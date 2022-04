Na ich dom spadła rakieta, Olena straciła wzrok. Po operacjach w Lublinie znów widzi swoich synków

Olena Selichzianowa samotnie wychowuje 5-letnich bliźniaków: Nazara i Mitura. 11 marca w ich dom na wschodzie Ukrainy trafiła rakieta. Ranna kobieta i jej synowie zostali znalezieni i zabrani do szpitala. Cudem przeżyli, ale w wyniku uderzenia odnieśli bardzo poważne obrażenia, mają poranione twarze i ręce. Odłamek pocisku trafił Olenę w nogę, przez co ma problemy z chodzeniem. Mały Nazar niestety stracił jedno oko. Cała trójka z powodu eksplozji największe problemy ma właśnie ze wzrokiem.

Pomoc z Lublina nadeszła dzięki kontaktowi z lekarką ze Lwowa. To tam trafia bardzo wiele osób rannych w rosyjskich nalotach, prowadzonych we wschodniej Ukrainie. I to właśnie we Lwowie pracuje dr Nataliya Preys, uczennica profesora Roberta Rejdaka, która kiedyś się u niego szkoliła.

– Dzięki temu, od momentu kiedy wybuchła wojna, jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalem we Lwowie, konsultujemy różne przypadki dzień i noc – przyznaje prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK 1 w Lublinie. Ale to nie wszystko. – Nasi koledzy z Ukrainy zwrócili się z prośbą, żeby dzieci kierować do nas, ponieważ są to specyficzne i trudne zabiegi. Dlatego przejęliśmy opiekę i leczenie dzieci z Ukrainy – dodaje Rejdak.

– Bardzo się martwiłam, co to będzie. Zadzwoniłam więc do profesora Rejdaka, bo to jeden z najlepszych chirurgów na świecie i mu powiedziałam, jaka jest u nas sytuacja. Zgodził się pomóc. On robi dla naszych dzieci wielką rzecz – cieszy się dr Preys.