Poprawia krążenie i pomaga się odchudzać. Taniec ma więcej zdrowotnych plusów

Najłatwiej opisać taniec to powiedzieć, że jest to poruszanie się do muzyki, natomiast jeżeli zapytać ludzi związanych z tańcem odpowiedzą, że jest to układ rytmicznych ruchów ciała które mogą być spontaniczne lub świadome, wyrażające emocje oraz stany psychiczne.

W tańcu każdy znajdzie coś dla siebie. Tańczyć można sportowo i rekreacyjnie, w parze oraz solo. Niezależnie od tego czego się chce od tańca, przynosi on dużo korzyści.

W wieku dziecięcym np. pomaga w kształtowaniu poprawnej postawy ciała czy w tworzeniu więzi międzyludzkich. W starszym wieku pozytywnie wpływa na poprawę krążenia i zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, poprawia pamięć czy wspomaga odchudzanie.

Podczas tańca wydzielają się endorfiny tzw. hormony szczęścia, co wpływa na dobre samopoczucie, ogólną poprawę nastroju i wyzwalają naszą energię. Jednocześnie obniża się poziom hormonu stresu (kortyzolu). W czasie tańca nasza psychika odpoczywa.

Dzięki ruchowi jaki daje taniec, poprawia się kondycja. Trening taneczny jest jak trening aerobowy, czyli taki, który zwiększa częstotliwość pracy serca i przyspiesza krążenie krwi. Dzięki lepszej pracy serca narządy i tkanki są lepiej dotlenione, wzrasta odporność na wysiłek, poprawia się kondycja, odczuwamy więcej energii, poprawia się koncentracja.

Taniec jest dobry dla naszego mózgu. Spontaniczny czy świadomy wymaga od nas koordynacji ruchowej i synchronizacji z muzyką co pobudza go do intensywnej pracy. Szybkie krążenie krwi dostarcza do mózgu większą ilość tlenu i energii. Pracuje on sprawniej, co pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację.

Taniec, w odróżnieniu np. od treningu na siłowni, wpływa nie tylko na zwiększenie siły mięśni, zwiększa dodatkowo elastyczność ciała. Niektóre rodzaje tańca, np. latynoamerykańskie, wymagają od tancerzy kołysania biodrami, odpowiedniego ruchu ramion. Ćwicząc taniec nabywa się sprawności fizycznej, poprawia się koordynacja ruchowa oraz świadomość ciała.

Lista miejsc, gdzie można się udać i skorzystać z oferty tanecznej jest długa. Każde z tych miejsc może posiadać w swojej ofercie różne formy tańca, od klasycznego przez street dance po taniec towarzyski. W każdej z nich można znaleźć coś dla siebie.