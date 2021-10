Punkty wymazowe zaczynają się blokować. 1,5 godziny czekania na test na koronawirusa

– Syn trafił na kwarantannę z powodu kontaktu z nauczycielem w przedszkolu, który miał pozytywny wynik. Poza tym zaczął kaszleć, więc lekarka skierowała go na test. Rejestratorka z przychodni Luxmed zadzwoniła i umówiła nas na godzinę 16 w punkcie przy ul. Koncertowej. Żona po przyjściu na miejsce zastała kolejkę, w której stało około 40 osób. Część nie miała maseczek – skarży się mieszkaniec Lublina. – Na test oczekiwała aż 1,5 godziny. W poniedziałek po południu było zimno. Kilka innych osób w kolejce również stało z małymi dziećmi. Czy w Lublinie jest za mało punktów wymazowych, że nie można tego zorganizować sprawniej? – pyta nasz rozmówca.

– W ostatnim czasie liczba pacjentów, którzy wykonują testy w kierunku SARS-CoV-2 znacznie wzrasta. Wynika to z lawinowego przyrostu ilości wystawianych skierowań, a mamy różne strumienie pacjentów – zwraca uwagę Elżbieta Stasieczek z Centrum Medycznego Luxmed. – Do naszych punktów wymazowych trafiają przede wszystkim pacjenci, którzy wykonują testy bezpłatnie ze skierowania np. lekarza rodzinnego, z centralnego systemu IKP, a także tacy, którzy chcą zrobić to komercyjnie. Nie możemy też odmówić wykonania testu tym, którzy przychodzą do nas bez zapisu. Dodaje: – Podejmujemy działania mające na celu niwelowanie kolejek w punktach wymazowych poprzez zwiększanie ilości stanowisk.

Aktualnie w całym województwie lubelskim jest 37 punktów wymazowych, z czego 9 w Lublinie. Większość działa nie tylko w dni robocze, ale również w weekendy. W ciągu tygodnia tylko kilka z nich pracuje dłużej do godz. 18 czy 20, większość testuje krócej, do godz. 14 lub 16 czy 17. Dodatkowo jeździ 12 karetek wymazowych.

– Aktualna liczba punktów wymazowych w regionie, jest taka sama jak w przypadku poprzednich wzrostów zakażeń. Monitorujemy i analizujemy na bieżąco sytuację związaną z pracą punktów pobrań i reagujemy na pojawiające się w tym zakresie potrzeby. Np. wnioskujemy do placówek medycznych o zwiększenie godzin dostępności takich punktów – mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. – W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, dyrektor lubelskiego oddziału wydała polecenie dyrektorom placówek, aby każdy punkt pobrań zwiększył swój harmonogram działania do przynajmniej sześciu godzin dziennie.

Jak dodaje rzeczniczka, również placówki wnioskują do NFZ o zwiększenie godzin pracy swoich punktów.

– Od początku października tego roku punkty pobrań w samym tylko Lublinie wydłużyły czas przyjmowania pacjentów o 22 godziny dziennie. W całym województwie działają codziennie o 83 godziny dłużej niż we wrześniu – informuje Bartoszek. Przypomina, że pacjent powinien przyjść na pobranie wymazu nie wcześniej niż 10 minut przed. – Nie ma potrzeby przychodzenia wcześniej i grupowania się. Osoby czekające na wymaz powinny zachować dystans, odpowiednią odległość od siebie. Należy nosić maseczkę zakrywającą usta i nos – zaznacza rzeczniczka.