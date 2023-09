Lublin: Nowe centrum badań klinicznych otwarte. Kosztowało 10 mln zł

W piątek, w budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oficjalnie otwarto centrum, w którym lekarze będą pracować nad eksperymentalnymi metodami leczenia. Ma to dać szansę wielu chorym, na których nie działają standardowe i powszechne sposoby.

- Te możliwości, które dają badania kliniczne jako uzupełnienie, kontynuacja lub włączenie nowych terapii będą z korzyścią dla naszych pacjentów. Badania będą przeprowadzane w każdym z działów medycznych, którymi się zajmujemy. Głównym obszarem, na którym się skupimy będzie onkologia. Zaproponujemy takim pacjentom nowe sposoby leczenia. Oprócz tego, badania kliniczne będą przeprowadzane chociażby w kardiologii, pulmonologii czy diabetologii – mówi dr Radosław Starownik, dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie.

Uniwersytet Medyczny i SPSK4 otworzyli Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dzięki dofinansowaniu od Agencji Badań Medycznych. Kwota, którą otrzymali to prawie 10 mln złotych.

- To jest ważne dla całej Lubelszczyzny. Tego typu miejsce, w których będą rozwijane najnowsze technologie medyczne i najlepsze badania kliniczne to jest konieczność tutaj. Co roku dziesiątki czy setki tysięcy pacjentów będzie mogło z tego skorzystać. Polska, chociażby poprzez wynik 13 proc. światowych badań klinicznych, które dzieją się w naszym kraju, staje się liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania kliniczne są istotnym elementem nowoczesnego systemu ochrony zdrowia. Cieszę się, że możemy wspierać uniwersytety i miejsca, w których pacjenci otrzymują najlepszą pomoc medyczną – mówi dr. hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Jak dodał prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki kolejnym środkom z agencji, w tej chwili prowadzone są badania kliniczne dotyczące leczenia miastenii, która jest rzadką chorobą nerwowo- mięśniową. Również dzięki dofinansowaniu, UM w Lublinie wraz z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu pracują nad innowacyjnym leczeniem raka jajnika.

Badania w ośrodku będą miały charakter komercyjny, jak również niekomercyjny. Naukowcy zgłaszający swoją ideę leczenia, otrzymają wsparcie w utworzeniu projektu, badaniach klinicznych oraz dofinansowaniu. Pracownicy otrzymają również wsparcie prawne oraz możliwość szkoleń. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych będzie działało w porozumieniu i współpracy z SPSK1, SPSK4, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz Uniwersyteckim Centrum Stomatologii.