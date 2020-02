Skąd się wziął i czego jeszcze nie wiadomo o koronawirusie

• Skąd się biorą takie wirusy, jak na przykład nowy koronawirus czy SARS, który kilkanaście lat temu wywołał epidemię?

- Trzeba zaznaczyć, że to nie są nowe wirusy. To wirusy, które już bytują w organizmach zwierząt i mogą pokonać barierę gatunkową, a następnie przystosować się do człowieka jako nowego gospodarza, ulegając przy tym mutacji. Tak było w przypadku SARS i to właśnie obserwujemy dzisiaj. Zwierzęta są olbrzymim rezerwuarem wirusów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla człowieka, np. u samych tylko nietoperzy w trakcie badań prowadzonych w latach 2007-2013 wykryto 200 nieznanych wcześniej gatunków wirusów. To daje też częściowo odpowiedź na pytanie dlaczego takie epidemie wybuchają właśnie w Azji. Znane są egzotyczne upodobania kulinarne mieszkańców Chin: na ich stołach goszczą potrawy z osłów, nietoperzy (np. zupa), węży czy łaskunów. Drugim powodem jest liczebność mieszkańców tych rejonów i bardzo duże zagęszczenie populacji, co sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusów, zwłaszcza drogą oddechową.

• Jak dochodzi do przeniesienia wirusa na człowieka?

- Wirus musi znaleźć pewien „kontakt” z organizmem człowieka. Dociera do ludzkiej komórki poprzez receptory. Będąc już w organizmie człowieka może ulegać mutacji, której efektem będzie przystosowanie do nowego gospodarza. Idealnym przykładem jest wirus HIV, którego przodek atakował tylko małpy. Po przeniesieniu na człowieka ten małpi wirus doskonale do niego się adoptował. Genotyp nowego koronawirusa, który zaatakował człowieka jest w 96 proc. podobny do wirusa wykrytego u nietoperza, czyli różnica wynosi zaledwie 4 proc. To prawdopodobnie wystarczyło, żeby wirus nabył zdolność przemieszczania się wśród ludzi. Zatem adaptacja wirusa do człowieka, wydajna droga przenoszenia patogenu, łatwo dostępni gospodarze licznie zgromadzeni na małej powierzchni: wszystko to stanowi mieszankę wybuchową z krótkim lontem.

Jesteśmy świadkami właśnie takiej sytuacji. Liczba zakażonych wynosi ponad 20 tys. i stale rośnie. Biorąc pod uwagę możliwość zakażenia bezobjawowego, ta liczba jest z pewnością wyższa. Może też być niedoszacowana także z powodu niedostatecznej diagnostyki wszystkich zakażonych. Najbardziej narażeni na groźne powikłania są osoby, które mają już jakieś choroby, np. układu oddechowego czy onkologiczne - to wśród tych osób w Chinach stwierdzono najwyższy odsetek zgonów. Natomiast to, co wzbudza niepokój to możliwość zakażenia bezobjawowego, czyli takiego, gdzie zainfekowane osoby nie mają objawów chorobowych, ale zarażają innych. Znany jest przypadek 10-latka z Chin, który sam nie chorował, ale zaraził całą rodzinę. Takie sytuacje są najniebezpieczniejsze, bo te osoby trudno zidentyfikować i poddać izolacji. Takie przypadki mogą blokować opanowanie epidemii.

• Czy można oszacować, jak szybko liczba zakażonych będzie rosnąć?

- Będzie to trudne, m.in. dlatego, że nie został określony współczynnik zakaźności czyli liczba osób, która może być zainfekowana przez jedną zakażoną osobę. W przypadku grypy wartość tego współczynnika wynosi 2-3 osoby, a odry: aż 16. Na razie szacuje się, że w przypadku nowego koronawirusa są to 1-2 osoby.