Szybka ścieżka medyczna w lubelskim. Lekarze rodzinni mogą zlecać badania zarezerwowane dotychczas dla specjalistów

– Opieka koordynowana to dla pacjentów poradni POZ przełom w diagnostyce i leczeniu, zwłaszcza dla osób z obszarów wiejskich, choć nie tylko. Pacjent otrzymuje wsparcie. Dodatkowo to lekarz POZ bierze na siebie konsultacje ze specjalistą (o ile oczywiście pacjent nie wymaga bezpośredniego kontaktu z nim), a tym samym odciąża chorego, skraca ścieżkę diagnozy i wraca do niego z dalszymi wskazówkami – tłumaczy Tomasz Zieliński, Prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców. – Lekarz POZ ma wszelkie kompetencje do tego, aby kompleksowo zajmować się pacjentem i opieka koordynowana te możliwości istotnie zwiększa, dając chorym dostęp do nowoczesnych osiągnięć medycyny w gabinecie lekarza rodzinnego.

Taką opieką mogą być objęci pacjenci mający schorzenia z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii, czyli chorób na które najczęściej chorują Polacy. Ich leczenie oparte będzie teraz na indywidualnym planie i uwzględni nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem. Lekarze rodzinni będą mogli teraz kierować tych pacjentów na badania, które do tej pory zlecał tylko specjalista. Na liście jest: pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG; EKG wysiłkowe; Holter EKG (24, 48, 72 godz.); USG Doppler naczyń kończyn dolnych oraz ECHO serca. Pozwoli to na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Nowością jest też możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie będzie można prowadzić również zdalnie.

Wprowadzenie opieki koordynowanej wzmacnia rolę koordynatora, który zadba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo poinformuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, będzie współpracował z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

– Możliwość zlecania nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz-lekarz oraz lekarz-pacjent, nowe zadania dla koordynatora są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – tłumaczy Paweł Piróg p.o. dyrektor Lubelskiego OW NFZ. – Opieka koordynowana jest opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej. Lekarz POZ otrzymuje środki na koordynację w formie budżetu powierzonego. Za każde badanie i konsultacje NFZ płaci odrębnie według kosztów wycenionych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji .

Dziś na Lubelszczyźnie opiekę koordynowaną świadczą 193 przychodnie POZ. Ich liczba stale się zwiększa.

– Rozpatrujemy kolejne złożone wnioski – informuje rzeczniczka prasowa lubelskiego NFZ Małgorzata Bartoszek. – Przychodnie POZ, które są gotowe do włączenia koordynacji, mogą występować do oddziału wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną. Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przychodni jest dobrowolne.