Wezwanie karetki nie wystarczy. Jak należy udzielać pierwszej pomocy?

• Jak powinno się udzielać pierwszej pomocy i czy samo wezwanie karetki wystarczy?

– Zdecydowanie nie. Najpierw musimy sprawdzić, czy wezwanie karetki jest zasadne. Pogotowie może przyjechać na darmo, a w tym czasie ktoś inny rzeczywiście może potrzebować pomocy. Przede wszystkim musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, bo jeśli sami będziemy poszkodowani, to wtedy na pewno nie udzielimy pomocy. W pierwszej kolejności próbujemy nawiązać tylko kontakt słowny z poszkodowanym, nie zbliżając się do niego. Możemy mu wydać konkretne polecenia i sprawdzić, czy będzie reagował. Jeśli to nie przyniesie efektów, podchodzimy ostrożnie do takiej osoby, próbujemy jej dotknąć i mówimy do niej.

• Skąd mamy mieć pewność, że podchodząc do takiej osoby jesteśmy bezpieczni?

– Na pewno musimy cały czas uważnie obserwować taką osobę, żeby wychwycić każdy niepokojący sygnał. Jeśli np. nie widzimy rąk, musimy uważać, żeby nie dać się zaskoczyć, bo taka osoba może mieć np. nóż albo butelkę, którym może zaatakować. Powinniśmy uważać również w sytuacji, kiedy widzimy, że obok poszkodowanego jest pies, który może zacząć bronić swojego właściciela. Dotyczy to też wypadków komunikacyjnych. Jeśli zatrzymujemy się i chcemy pomóc, zabezpieczmy od razu miejsce wypadku, żeby nie wjechał tam kolejny samochód, bo wtedy liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nie wybiegajmy też bezmyślnie na jezdnię, bo nas również może potrącić samochód.

• A jeśli poszkodowany nie reaguje na nasze słowa, ani na dotyk?

– Sprawdzamy wtedy, czy oddycha. Musimy to wiedzieć, żeby przekazać jak najbardziej dokładną informację dyspozytorowi, który będzie wysyłał karetkę. Udrażniamy drogi oddechowe: jedną dłoń kładziemy na czole osoby poszkodowanej, na brodzie układamy dwa palce i odchylamy głowę do tyłu, tak, aby broda była najwyższym punktem twarzy. W sprawdzaniu oddechu ważne są nasze zmysły. Obserwujemy, czy porusza się klatka piersiowa, pochylamy się, żeby usłyszeć oddech i poczuć go na policzku. Kiedy osoba leży na brzuchu sprawdzamy jej oddech poprzez podłożenie wierzchu dłoni pod jej usta i nos, drugą rękę kładziemy między łopatkami. W ciągu 10 sekund powinniśmy usłyszeć co najmniej dwa oddechy. Wówczas możemy przyjąć, że osoba jest nieprzytomna, ale oddycha. Wzywamy pomoc, pamiętamy o udrażnianiu dróg oddechowych i dbaniu o komfort termiczny i psychiczny.

• Co robimy, jeśli nie wyczujemy oddechu?

– Wtedy przechodzimy do resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej na dwa wdechy powietrza przez usta. Wykonujemy to do momentu przyjazdu karetki lub powrotu oddechu. Nie jest to takie proste, nie powinniśmy uciskać ani za płytko, ani za głęboko, ani za szybko ani za wolno. Musimy zachować podobny rytm i uciskać klatkę piersiową na mniej więcej głębokości 5-6 centymetrów, w przypadku osoby o przeciętnej budowie ciała. Uciski wykonujemy na gołą klatkę piersiową, wyznaczmy środek i najtwardszą częścią dłoni uciskamy. W przypadku osób z nadwagą będzie to trochę więcej. Wiadomo, że dla osoby, która udziela pomocy po raz pierwszy będzie to bardzo stresująca sytuacja i może popełniać jakieś błędy. Zawsze jednak lepiej podjąć jakiekolwiek działania niż nie robić nic.

• Jak uniknąć ewentualnego zarażenia w trakcie sztucznego oddychania, które wykonujemy obcej osobie?

– Chusteczki, gazy ani foliowe woreczki nie uchronią nas niestety przed zarażeniem. Najlepsza jest specjalna maseczka do sztucznego oddychania. Jest tak skonstruowana, że my wdychamy powietrze przez usta poszkodowanego, ale jego oddech już do nas nie wróci. Dlatego mamy gwarancję bezpieczeństwa. Zestawy maseczki z gumowymi rękawiczkami są dostępne w każdej aptece za 2-3 złote. Warto zawsze mieć przy sobie taki zestaw, bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie nam potrzebny.